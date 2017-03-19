Владимир Габулов: "Данни находился в офсайде, когда забивал второй мяч"

Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов после матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) не скрывал разочарования от судейства. Он добавил, что оба мяча питерцев были забиты после недоработки арбитров.

- Не хотелось бы фокусироваться на негативе. "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами. Мы, к сожалению, аутсайдерами являемся, - с иронией оценил судейство Алексея Еськова вратарь.

- За что вы получили предупреждение во втором тайме?

- По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И, насколько я успел разобраться, Мигел Данни находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.

- Не давила ли на арбитра ситуация, развернувшаяся в прошлом матче "Зенита" с "Амкаром"

- У нас судьи крепкие люди. Их не сломаешь.

- Был ли пенальти в эпизоде с Дзюбой.

- Я считаю, что в том эпизоде была обоюдная борьба. Повод назначить пенальти у арбитра, наверное, был. Куда больше меня огорчил второй мяч, который был забит из очевидного офсайда. (Артем РЯБОВОЛ)