Владимир Быстров: "Не видно, в какой футбол хочет играть "Зенит"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров выразил свое мнение о чемпионской гонке и поделился своими планами на будущее. Он отметил, что сине-бело-голубые имеют отличный состав, однако он не видит, в какой футбол хочет играть команда.

– По игре красно-белые заслуживают титула?

– Опять же рано судить. Сейчас скажу, что заслуживает, а через неделю клуб потерпит два поражения подряд, и все станут говорить: "Что это за команда?" Так что, поживем – увидим.

– А как вам нынешний "Зенит" и разговоры о том, что там не все в порядке?

– Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в "Зените" не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие. (Сергей ЕГОРОВ)

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