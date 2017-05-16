Владимир Быстров: "Денисов был однозначно прав в ситуации с Халком и Витселем"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов будет полным провалом для клуба, информирует "Спорт день за днем". Экс-хавбек питерцев подчеркнул, что рано или поздно за команду вновь будут играть воспитанники.

– Последнее время "Зенит" часто критикуют за отсутствие яркой игры, за приглашение Луческу, отказ от местных воспитанников в погоне за сиюминутным результатом. Вам, выпускнику "Смены", двукратному чемпиону и призеру чемпионатов России в составе "Зенита", вектор развития петербургского клуба кажется верным?

– Я не руководитель "Зенита" и не могу оценивать выбранную стратегию. В правильном или неправильном направлении движется "Зенит", можно судить по результату. Если команда, имеющая в составе таких футболистов, второй год подряд не попадет в Лигу чемпионов – это будет провал. Займет второе место и пробьется в групповой турнир – сгладит углы. Так что давайте дождемся завершения чемпионата.

– В Петербурге многие сожалеют об отсутствии в составе своих футболистов. Вам понятны подобные чаяния?

– Да. Но насколько я знаю, "Зенит" построил интернат и вложил большие деньги в академию. Так что рано или поздно собственные воспитанники должны вырасти.

– Прав ли был Игорь Денисов, в 2012 году после прихода Халка и Витселя отстаивающий перед руководством интересы местных футболистов?

– Прав! В той ситуации я однозначно на стороне Игоря. То, что тогда вылилось на него в прессе, было откровенной неправдой. Сейчас добавить к этому нечего. А руководству "Зенита" стоило бы признать, что в тот момент оно ошибалось.