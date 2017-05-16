Владимир Быстров: "Что я почувствовал после чемпионства "Спартака"? Ничего"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом России, информирует "Спорт день за днем". Экс-хавбек красно-белых подчеркнул, что в московском клубе друзей у него практически не осталось.
– Почему ни ЦСКА, ни "Зенит", ни "Краснодар" не смогли составить конкуренцию "Спартаку"?
– "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. "Спартак" ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.
– Да, но в Краснодаре "Спартак" победить не сумел.
– Но выиграл у нас в Москве.
– Что вы почувствовали, узнав о триумфе "Спартака"?
– А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в "Спартаке" у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за "Спартак", поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в "Спартаке", чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!
– Леонид Федун одной из косвенных причин неудачи в 2009 году назвал ваш уход из команды.
– Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/vladimir-bystrov-esli-zenit-ne-probetsya-v-ligu-chempionov-eto-budet-proval