Владимир Быстров: "Что я почувствовал после чемпионства "Спартака"? Ничего"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом России, информирует "Спорт день за днем". Экс-хавбек красно-белых подчеркнул, что в московском клубе друзей у него практически не осталось.

– Почему ни ЦСКА, ни "Зенит", ни "Краснодар" не смогли составить конкуренцию "Спартаку"?

– "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. "Спартак" ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.

– Да, но в Краснодаре "Спартак" победить не сумел.

– Но выиграл у нас в Москве.

– Что вы почувствовали, узнав о триумфе "Спартака"?

– А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в "Спартаке" у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за "Спартак", поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в "Спартаке", чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!

– Леонид Федун одной из косвенных причин неудачи в 2009 году назвал ваш уход из команды.

– Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.