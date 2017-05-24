Владимир Бесчастных: "Термин "спартаковский футбол" придумали журналисты"

В гостях у "СЭ" побывали два знаменитых в прошлом футболиста красно-белых - Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных, которые в минувшем сезоне вывели "Тосно" в премьер-лигу в качестве тренеров. Специалисты отметили, что не знают истинного значения термина "спартаковский футбол". По словам Бесчастных, этого не знает даже Олег Романцев.

– Каррера сказал, что не знает, что такое спартаковский футбол, и от него никто ничего подобного не требовал.

Бесчастных: – Вы удивитесь, но Романцев тоже не знает, что такое спартаковский футбол. Он считает, что если ты отдаешь партнеру удобную передачу и правильно открываешься, это просто футбол.

Парфенов: – Это нормальные правильные требования для хороших команд и игроков: думать на два-три шага вперед за себя и партнера, удобно отдать, открыться, а не пасовать, грубо говоря, в ЦИТО.

– То есть термин "спартаковский футбол" придумали журналисты?

Бесчастных: – Думаю, да.

Парфенов: – Вот футбол "Ювентуса" разве как-то именуют в Италии?

Полное интервью Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных