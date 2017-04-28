Владимир Бесчастных: "Спартак" должен стать чемпионом"

Тренер "Тосно" и бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных отметил, что в матче красно-белых в 26-м туре чемпионата России против ЦСКА шансы команд на победу равны. Специалист подчеркнул, что ход игры во многом будет зависеть от участия в ней Алана Дзагоева.

– Представим, что ЦСКА добьется успеха в дерби, тогда разрыв сократится до четырех очков, – цитирует пресс-служба УЕФА Бесчастных. – Учитывая, что до конца чемпионата останется четыре тура, в розыгрыше будет 12 очков. Конечно, в таком случае армейцам еще по силам догнать "Спартак". И не только теоретически.

Многое будет зависеть от того, сыграет ли Алан Дзагоев. В матче с "Локо" все голы были забиты за счет индивидуального мастерства ребят, в частности, Дзагоева. По одному этому поединку не стоит делать вывод о том, что у ЦСКА больше нет проблем с атакой. Но, думаю, четыре мяча добавят уверенности передней линии армейцев.

Не вижу в удачной серии ЦСКА какой-то одной причины. Тут совокупность факторов: и качественная работа Виктора Гончаренко (хотя и при Леониде Слуцком ЦСКА особо не пропускал), и везение, и мастерство футболистов. Были моменты, когда Акинфеев тащил сложнейшие мячи.

Спартаковцы сейчас исповедуют атакующий футбол. Естественно, они обороняются меньшими силами, не всегда успевают вернуться назад – и сами играют, и сопернику дают. В результате и у тех, и у других ворот достаточно моментов. Отсюда и большее число пропущенных мячей по сравнению с конкурентами.

Ни один из клубов в текущем сезоне не показывает чемпионской игры? У меня тут будет необъективное мнение. По мне, конечно, "Спартак" должен стать чемпионом. Но я ведь за него болею. Прогнозы не делаю – они не сбываются. Но, думаю, матч получится результативным. Полные трибуны погонят свои команды вперед. А эмоции никто не отменял. В такой атмосфере игроки захотят показать все, на что способны в атаке.

Когда встречаются "Спартак" и ЦСКА, на игру не влияет положение команд в таблице, количество набранных ими очков. Это может оказать воздействие разве что на психологическое состояние футболистов. Но фаворитов в подобных матчах не бывает. Шансы – 50 на 50.