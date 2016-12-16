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Витсель vs Эрнани:
и кто здесь бразилец?

Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
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С помощью программы InStat Scout "СЭ" сравнивает новичка "Зенита", полузащитника Эрнани с тем игроком, кого он призван заменить – Акселем Витселем, который этой зимой, скорее всего, покинет Санкт-Петербург. Очевидно, что, по оценкам аналитиков, бразилец практически по всем параметрам уступает бельгийцу. Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе, а Эрнани всего 22 года, и он может прогрессировать.

Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Voin13

Parasenok----------------------------------А ты свинка посмотри сколько бенз стоит!!!!

19:28

serzheo

Всю эту стату можно засунуть в... портмоне...Витсель - сдулся, он не видит поля и затягивает атаки. Витсель - аналоговое устройство в цифровом мире. А на паренька- будем посмотреть, будет стараться и биться это уж наверняка...PS// Игра слабой ногой - 46, чего 46? а чего игра слабой ногой))) Плеймейкинг - борща наварить или колесо у машины поменять? ))) Цирк.

18:55

Parasenok

игра слабой ногой ввиде смайла под названием пипец)))

17:55

Parasenok

судя по цифрам на картинках, бомжи купили не пойми чё ))) ЗЫ: жаль, Что 8 лямов потрачены из бюджета Страны не на пенсионеров и детей :=)

17:54

Препод

Все это полная туфта ! Когда Витсель выходит играть и биться - это видно ! А иногда он выходит отбывать номер ЗП то идет ! И вот здесь он показывает очень слабый футбол ! Просто сливает игру - сачкует ! Вот в таких матчах я считаю что должны быть какие то штрафные санкции со стороны клуба ! Остальные игроки Зенита ведь пашут по полной !

17:37

shpasic

"Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе". а как же Глушаков? а Глушаков - это похороны.

17:32

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