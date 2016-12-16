С помощью программы InStat Scout "СЭ" сравнивает новичка "Зенита", полузащитника Эрнани с тем игроком, кого он призван заменить – Акселем Витселем, который этой зимой, скорее всего, покинет Санкт-Петербург. Очевидно, что, по оценкам аналитиков, бразилец практически по всем параметрам уступает бельгийцу. Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе, а Эрнани всего 22 года, и он может прогрессировать.
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Voin13
Parasenok----------------------------------А ты свинка посмотри сколько бенз стоит!!!!
19:28
serzheo
Всю эту стату можно засунуть в... портмоне...Витсель - сдулся, он не видит поля и затягивает атаки. Витсель - аналоговое устройство в цифровом мире. А на паренька- будем посмотреть, будет стараться и биться это уж наверняка...PS// Игра слабой ногой - 46, чего 46? а чего игра слабой ногой))) Плеймейкинг - борща наварить или колесо у машины поменять? ))) Цирк.
18:55
Parasenok
игра слабой ногой ввиде смайла под названием пипец)))
17:55
Parasenok
судя по цифрам на картинках, бомжи купили не пойми чё ))) ЗЫ: жаль, Что 8 лямов потрачены из бюджета Страны не на пенсионеров и детей :=)
17:54
Препод
Все это полная туфта ! Когда Витсель выходит играть и биться - это видно ! А иногда он выходит отбывать номер ЗП то идет ! И вот здесь он показывает очень слабый футбол ! Просто сливает игру - сачкует ! Вот в таких матчах я считаю что должны быть какие то штрафные санкции со стороны клуба ! Остальные игроки Зенита ведь пашут по полной !
17:37
shpasic
"Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе". а как же Глушаков? а Глушаков - это похороны.
17:32