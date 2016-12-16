С помощью программы InStat Scout "СЭ" сравнивает новичка "Зенита", полузащитника Эрнани с тем игроком, кого он призван заменить – Акселем Витселем, который этой зимой, скорее всего, покинет Санкт-Петербург. Очевидно, что, по оценкам аналитиков, бразилец практически по всем параметрам уступает бельгийцу. Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе, а Эрнани всего 22 года, и он может прогрессировать.

Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"

Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"

Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"