Витсель принял решение перейти в китайский клуб вместо "Ювентуса"?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в один из китайских клубов, утверждает Footbal Italia. Отмечается, что 27-летний бельгиец выбирает между "Шанхай Шанган" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". При этом хавбеку обещают 4-летний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро в год.

Как пишет издание, для "Зенита" будет гораздо выгоднее продать Витселя в китайский клуб за 20 миллионов евро, чем в "Ювентус" всего за шесть миллионов. Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в туринский клуб в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с питерцами истекает в конце сезона. Добавим, что за "Шанхай Шанган" выступает бывший одноклубник Витселя нападающий Халк.

​В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.