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Витсель подписал контракт с клубом Каннаваро?

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель подписал контракт с китайским клубом "Тяньцзинь Сонджан", утверждает журналист Sky Sport и Calciomercato Фабрицио Романо. Соглашение 27-летнего бельгийца с клубом, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, рассчитано на три года.

Ранее представитель хавбека Ален Гобле заявил, что его подопечный ни с кем не подписывал никаких контрактов. Также сообщалось, что Витсель близок к переходу в другой китайский клуб – "Шанхай Шанган", там бельгийцу предлагали 18 миллионов евро в год. Помимо этого интерес к Витселю проявляет "Ювентус".

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Материалы REN-TV

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