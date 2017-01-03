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Витсель может заработать в Китае около 80 миллионов долларов?

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Аксель ВИТСЕЛЬ.Витсель извиняется и летит в Китай, Миранчук все ближе к "Рубину"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, который в ближайшее время станет игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь", может заработать в новом клубе около 80 миллионов долларов, утверждает Tuttomercatoweb.

Хавбек договорился о подписании контракта, рассчитанного на четыре года. По его условиям, за это время бельгиец получит 65 миллионов. В договоре с футболистом прописан пункт о бонусах, которые составляют 13-15 миллионов долларов.

Ранее хавбек извинился перед представителями "Ювентуса" с которыми вел переговоры о трансфере. По словам Витселя, клуб из Китая сделал ему предложение, от которых не отказываются.

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