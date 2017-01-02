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Витсель извинился перед "Ювентусом" за переход в Китай

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель извинился перед "Ювентусом" за желание играть в чемпионате Китая. Ранее сообщалось, что хавбек подписал контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Соглашение 27-летнего бельгийца с клубом, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, рассчитано на три года.

- Сожалею, но от таких предложений не отказываются, - приводит Tuttosport слова Витселя.

Представитель хавбека Ален Гобле сообщал, что его подопечный ни с кем не подписывал никаких контрактов. Также сообщалось, что Витсель близок к переходу в другой китайский клуб – "Шанхай Шанган", там бельгийцу предлагали 18 миллионов евро в год. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ziggy1976

все мыльные пузыри, искусственно надутые из пустоты, рано или поздно лопаются. к китайскому футбольному это тоже, безусловно, относится. подождем...

09:33

sars882

считай поставил крест на выступлениях в сборной.

09:30

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