Витсель извинился перед "Ювентусом" за переход в Китай

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель извинился перед "Ювентусом" за желание играть в чемпионате Китая. Ранее сообщалось, что хавбек подписал контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Соглашение 27-летнего бельгийца с клубом, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, рассчитано на три года.

- Сожалею, но от таких предложений не отказываются, - приводит Tuttosport слова Витселя.

Представитель хавбека Ален Гобле сообщал, что его подопечный ни с кем не подписывал никаких контрактов. Также сообщалось, что Витсель близок к переходу в другой китайский клуб – "Шанхай Шанган", там бельгийцу предлагали 18 миллионов евро в год.