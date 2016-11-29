Виталий Шашков: "Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится согласно регламенту"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что матч 16-го тура чемпионата России между самарским клубом и "Спартаком" состоится 1 декабря согласно регламенту. Напомним, к началу матча в Самаре ожидается температура минус 19 градусов.
– Игра состоится согласно регламенту, – приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. – "Спартак" прислал письмо: когда вылетает и прилетает, чтобы встретить их в соответствии с подготовкой к игре.
EVIL915
marsey---- Потому что ума нет... По ушам проехал СЭ вот и поверил, му-му...
20:21
Долой марионеток-макларенеток
Знаменитость теперь.
19:41
manager78
Ох чувствую аукнится КС их принципиальность. Будет 3-5 тысяч вместо возможных 30. Но победит все равно сильнейший! Вперед Спартак!
19:22
marsey
EVIL915, слышь, му-му, рот закрой и не выступай. в статье написали про минус 19 - я не собираюсь перепроверять.
19:13
EVIL915
marsey---- Проснись, по инету можно посмотреть погоду в любом регионе! Или научили только на кнопку СЭ нажимать???
19:07
marsey
разве в минус 19 можно играть? вроде, по регламенту игры проводятся только если не холоднее минус 15
19:04
shpasic
и правда, лучше бы на февраль перенесли. в это время в Самаре как раз пальмы плодоносят и кактусы распускаются.
18:50
Lexx Luger
бугага не отскочили спартачи...
18:48
Спартач и че?
надеюсь господин Шашков всю игру проведет среди вместе с болельщиками в приятной прохладе а не в вип ложе
18:44
_Я_против_Астротерфа_
из мяса строганина знатная получится, КС удачи парни...
18:41