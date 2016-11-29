Виталий Шашков: "Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится согласно регламенту"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что матч 16-го тура чемпионата России между самарским клубом и "Спартаком" состоится 1 декабря согласно регламенту. Напомним, к началу матча в Самаре ожидается температура минус 19 градусов.

– Игра состоится согласно регламенту, – приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. – "Спартак" прислал письмо: когда вылетает и прилетает, чтобы встретить их в соответствии с подготовкой к игре.