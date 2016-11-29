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Виталий Шашков: "Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится согласно регламенту"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что матч 16-го тура чемпионата России между самарским клубом и "Спартаком" состоится 1 декабря согласно регламенту. Напомним, к началу матча в Самаре ожидается температура минус 19 градусов.

– Игра состоится согласно регламенту, – приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. – "Спартак" прислал письмо: когда вылетает и прилетает, чтобы встретить их в соответствии с подготовкой к игре.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161129/1112961406.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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EVIL915

marsey---- Потому что ума нет... По ушам проехал СЭ вот и поверил, му-му...

20:21

Долой марионеток-макларенеток

Знаменитость теперь.

19:41

manager78

Ох чувствую аукнится КС их принципиальность. Будет 3-5 тысяч вместо возможных 30. Но победит все равно сильнейший! Вперед Спартак!

19:22

marsey

EVIL915, слышь, му-му, рот закрой и не выступай. в статье написали про минус 19 - я не собираюсь перепроверять.

19:13

EVIL915

marsey---- Проснись, по инету можно посмотреть погоду в любом регионе! Или научили только на кнопку СЭ нажимать???

19:07

marsey

разве в минус 19 можно играть? вроде, по регламенту игры проводятся только если не холоднее минус 15

19:04

shpasic

и правда, лучше бы на февраль перенесли. в это время в Самаре как раз пальмы плодоносят и кактусы распускаются.

18:50

Lexx Luger

бугага не отскочили спартачи...

18:48

Спартач и че?

надеюсь господин Шашков всю игру проведет среди вместе с болельщиками в приятной прохладе а не в вип ложе

18:44

_Я_против_Астротерфа_

из мяса строганина знатная получится, КС удачи парни...

18:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ