Виталий Шашков: "Крылья Советов" тренируются в штатном режиме, погода не мешает"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что игроки во время паузы в чемпионате России тренируются в штатном режиме. По его словам, на данный момент ничего не предвещает переносов матчей с участием волжан.

Во время паузы полузащитник самарцев Жанни Брюно и нападающий Илья Визнович занимались индивидуально из-за полученных ранее травм.

- Работаем в штатном режиме, тренируемся, готовимся к игре. Свежо, конечно, но для работы нормально, - приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. - Относительно травмированных - потихоньку, медицинский штаб работает с ними, восстанавливаются. Пока вопросов по переносу матчей нет, пока погода позволяет нам играть.

Если будет форс-мажор, то уже будем решать. Поле мы сделали, оно у нас нормальное, никаких проблем нет. Если будет сильный минус, то уже согласно регламенту будем действовать, но пока ничего не предвещает.