Виталий Мутко: "Зенит" – "Спартак" – ключевой матч, а они ставят судить мальчика"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что матч 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" должен был обслуживать более опытный арбитр. Сегодня глава департамента судейства Валентин Иванов покинул свой пост. Как сообщил Мутко. Исполняющим обязанности назначен Алексей Николаев.

– "Зенит" – "Спартак" – ключевой матч и может определять судьбу чемпионата. Поставьте опытного судью. А они ставят мальчика, который судит вторую игру, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко.

Матч "Зенит" – "Спартак" завершился со счетом 4:2, а главный арбитр встречи Сергей Иванов допустил ошибки, которые, по мнению "Спартака", повлияли на итоговый результат.