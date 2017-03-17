Виталий Мутко: "Зенит" решит, проводить ли хоккейные матчи на новой арене в Петербурге"

Президент РФС, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что решение о возможном проведении хоккейных матчей на новой арене в Санкт-Петербурге должно приниматься футбольным клубом "Зенит".

​Вчера член правления СКА и первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что уже в этом году на новой арене в Петербурге может пройти хоккейный матч.

– Прежде всего это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и чемпионат мира, – цитирует ТАСС Мутко. – А дальше там можно делать все, что угодно. "Зенит" будет владельцем этой арены, и он будет вправе проводить там все, что угодно.

Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к чемпионату мира, а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей до, как минимум, Кубка конфедераций не будет, это даже не обсуждается.



