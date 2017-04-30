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Виталий Мутко: "Вклад Федуна в успехи "Спартака" огромен"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (1:2) отметил, что у красно-белых есть много возможностей для достижения успеха. Мутко отметил вклад в результаты "Спартака" владельца клуба Леонида Федуна.

– Когда у клуба есть экономическая основа, когда есть социальная основа, как болельщики, то у него больше возможностей для достижения результата, – цитирует ТАСС Мутко. – В последние годы у "Спартака" есть твердая экономическая основа, есть свой дом, и в этом огромная заслуга Леонида Федуна. Он движется вместе со "Спартаком", его вклад (в успехи команды) огромен.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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