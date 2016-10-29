Виталий Мутко: "В матче "Спартак" - ЦСКА Николаев по-крупному ничего не испортил"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:1) Алексей Николаев отработал "нормально". Мутко подчеркнул, что у судьи матча не было никакой предвзятости.

– Судьи – тоже люди, они могут ошибаться, но в целом нормально отработал арбитр, – цитирует ТАСС Мутко. – Есть инспектор матча, он поставит оценку соответствующую, есть эксперты, которые дадут оценку. Судья по-крупному ничего не испортил, старался, чтобы его не было видно, давал бороться.

Может, один эпизод будут обсуждать – попадание мяча в руку (защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова в своей штрафной – Прим. "СЭ"). Опять же, такое решение он принял, имеет право – он судья. Трудно давать ему оценку: это эпизод, мгновение. Николаев – один из лучших арбитров, никакой предвзятости не было.