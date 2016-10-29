Виталий Мутко: "В матче "Спартак" - ЦСКА Николаев по-крупному ничего не испортил"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:1) Алексей Николаев отработал "нормально". Мутко подчеркнул, что у судьи матча не было никакой предвзятости.
– Судьи – тоже люди, они могут ошибаться, но в целом нормально отработал арбитр, – цитирует ТАСС Мутко. – Есть инспектор матча, он поставит оценку соответствующую, есть эксперты, которые дадут оценку. Судья по-крупному ничего не испортил, старался, чтобы его не было видно, давал бороться.
Может, один эпизод будут обсуждать – попадание мяча в руку (защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова в своей штрафной – Прим. "СЭ"). Опять же, такое решение он принял, имеет право – он судья. Трудно давать ему оценку: это эпизод, мгновение. Николаев – один из лучших арбитров, никакой предвзятости не было.
foreverCSKAforever
Это официальная позиция?
08:01
Орган Внутренних Дел
refes Ты-то куда со свиным (хотя, скорее, конским) рылом, да в калашный ряд? Чего затянул плач Ярославны? Штрафной в матче с бомжами, по сути если разбираться, был? Был. Не назначили? Не назначили. Кто не назначил, судья? Судья. Вопросы? Чего шарманку завёл тогда? "Спартак" руку к удалению игроков "Ростова" приложил? Не было этого. Хотя, считаю, и удаления, из-за которого весь сыр-бор, там не было. Что касается матча с ЦСКА. Пенальти на Комбарике был, ибо рука была, но судья не увидел, ибо занимал позицию, не позволяющую это увидеть. Или, что скорее, не был на 100% уверен в нём. Все претензии к линейному. Вот когда у нас будет не 3 судьи на поле, а 5, тогда и вой поднимай, экспЭрт.
04:32
Птицuk
Надоело нытье про пенальти. КАК будет судья ставить пенальти у Комбарова, если перед этим он НЕ поставил пенальти на Вернблюме? Ну не ставит Николаев пенальти, если точно не уверен, что он был. Просто представьте, что было бы, если бы Димон руки не выставил? Мяч попал бы ему в грудь и отлетел за лицевую. Потому как руками Комбаров только смягчил полет мяча, который летел ему в грудь. Площади тела руки не увеличивали. Игроки атаки ЦСКа мяч всё равно бы не получили. Но главное - то, что Николаев не поставил пенальти в обе стороны, как в обе же стороны не дал ни одной карточки. Чтобы ни у кого не было вопросов о предвзятости. Чтобы всё решилось на поле. Так и получилось, ни о каком подсуживании ни в какую сторону речи нет. Если в первом тайме владение мячом было 70 на 30 и армейцы не могли по нескольку минут перейти среднюю линию - в этом тоже судьи виноваты? Ocлики были мертвые, еле бегали, плюс Сухарян пропустил легкий гол, плюс защита сборной облажалась, плюс Траоре пассажир - вот и причины вашего поражения, а никак не Николаев.
04:12
садко
сразу хочу сообщить что ни за кого не болею , я за объективность и справедливость. Что теперь будут писать и говорить журналисты и специалисты футбола про не назначенный 11-метровый в ворота спартака при счете 1-0 в их пользу. Какая была бы реакция если счет был бы 1-0 в пользу цска и не назначен такой 11-метровый в их ворота.И вообще действующий судья и руководитель судьями ни есть хорошо.
23:18 29 октября
ПРОфукал
Вот у мутка забыли спросить, специалиста всея Руси
23:10 29 октября
SSergey
По постановке-непостановке пенальти счет 1:1. Николаев был последователен, сначала не поставил на точку в ворота ЦСКА, затем в ворота Спартака. О чем спор не понятно, или просто поплакаться некоторым захотелось?
22:47 29 октября
RW.irk
refes Да ладно. Если б счет стал 1:1 конечный итог был бы такой же? ======================== Да ладно. А если бы счет стал 2:0, конечный итог был бы такой же?.....
22:37 29 октября
Андрей Краснодарский
Ну да, мгновение, эпизод. У англичан на ЧМ с немцами тоже был эпизод, когда забили при 2:1 гол, а его не засчитали. Что было потом, все помнят!!!
22:36 29 октября
refes
СМ рыдал и страдал 3 недели после неназначенного штрафного в матче с Зенитом. А неназначенный пенальти в их ворота в ключевом моменте - это, конечно, мелочь - семечки. Как и два удаленных игрока у Ростова. Позорище странно-белое.
22:34 29 октября
Uectd
А как с рукой Вермблума в своей штрафной? По неназначенным пенальти 1-1. Просто надо пенальти ставить за каждое попадание мяча в руку, без всякого усмотрения судьи. Не хочешь пенку, засовывай руки в штаны. Тогда точно все будет по-честному и результативность прибавится.
22:30 29 октября
RW.irk
kozban400---это заставляет задуматься уже о квалификации самого Виталия Леонтьевича как руководителя РФПЛ ========================== Срочно учим матчасть!
22:09 29 октября
kozban400
Не предвзятость - необходимое условие работы судьи. А профессионализм- достаточное. Николаев действительно один из лучших арбитров лиги, только даже в этой игре допустил пару ляпов, в том числе и игра рукой Комбарова. Но когда за двойку Москалёва его не снимают со следующей игры, это заставляет задуматься уже о квалификации самого Виталия Леонтьевича как руководителя РФПЛ. Будем ждать завтра очередного скандала. Удивляться, почему не растут в профессионализме игроки и судьи не приходиться.
22:07 29 октября
Старый болельщик Динамо
У Камбарова стопроцентная рука-он даже пытался мячик погасить рукой. ЦСКА надо подавать протест. Забей они с пенальти и результат был бы другой.
22:03 29 октября
novic
По мелкому испортил?
21:45 29 октября