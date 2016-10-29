21:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "В матча "Спартак" - ЦСКА Николаев по-крупному ничего не испортил"

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Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА (3:1) Алексей Николаев отработал "нормально". Мутко подчеркнул, что у судьи матча не было никакой предвзятости.

– Судьи – тоже люди, они могут ошибаться, но в целом нормально отработал арбитр, – цитирует ТАСС Мутко. – Есть инспектор матча, он поставит оценку соответствующую, есть эксперты, которые дадут оценку. Судья по-крупному ничего не испортил, старался, чтобы его не было видно, давал бороться.

Может, один эпизод будут обсуждать – попадание мяча в руку (защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова в своей штрафной – Прим. "СЭ"). Опять же, такое решение он принял, имеет право – он судья. Трудно давать ему оценку: это эпизод, мгновение. Николаев – один из лучших арбитров, никакой предвзятости не было.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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садко

сразу хочу сообщить что ни за кого не болею , я за объективность и справедливость. Что теперь будут писать и говорить журналисты и специалисты футбола про не назначенный 11-метровый в ворота спартака при счете 1-0 в их пользу. Какая была бы реакция если счет был бы 1-0 в пользу цска и не назначен такой 11-метровый в их ворота.И вообще действующий судья и руководитель судьями ни есть хорошо.

23:18

ПРОфукал

Вот у мутка забыли спросить, специалиста всея Руси

23:10

SSergey

По постановке-непостановке пенальти счет 1:1. Николаев был последователен, сначала не поставил на точку в ворота ЦСКА, затем в ворота Спартака. О чем спор не понятно, или просто поплакаться некоторым захотелось?

22:47

RW.irk

refes Да ладно. Если б счет стал 1:1 конечный итог был бы такой же? ======================== Да ладно. А если бы счет стал 2:0, конечный итог был бы такой же?.....

22:37

Андрей Краснодарский

Ну да, мгновение, эпизод. У англичан на ЧМ с немцами тоже был эпизод, когда забили при 2:1 гол, а его не засчитали. Что было потом, все помнят!!!

22:36

refes

СМ рыдал и страдал 3 недели после неназначенного штрафного в матче с Зенитом. А неназначенный пенальти в их ворота в ключевом моменте - это, конечно, мелочь - семечки. Как и два удаленных игрока у Ростова. Позорище странно-белое.

22:34

Uectd

А как с рукой Вермблума в своей штрафной? По неназначенным пенальти 1-1. Просто надо пенальти ставить за каждое попадание мяча в руку, без всякого усмотрения судьи. Не хочешь пенку, засовывай руки в штаны. Тогда точно все будет по-честному и результативность прибавится.

22:30

RW.irk

kozban400---это заставляет задуматься уже о квалификации самого Виталия Леонтьевича как руководителя РФПЛ ========================== Срочно учим матчасть!

22:09

kozban400

Не предвзятость - необходимое условие работы судьи. А профессионализм- достаточное. Николаев действительно один из лучших арбитров лиги, только даже в этой игре допустил пару ляпов, в том числе и игра рукой Комбарова. Но когда за двойку Москалёва его не снимают со следующей игры, это заставляет задуматься уже о квалификации самого Виталия Леонтьевича как руководителя РФПЛ. Будем ждать завтра очередного скандала. Удивляться, почему не растут в профессионализме игроки и судьи не приходиться.

22:07

Старый болельщик Динамо

У Камбарова стопроцентная рука-он даже пытался мячик погасить рукой. ЦСКА надо подавать протест. Забей они с пенальти и результат был бы другой.

22:03

novic

По мелкому испортил?

21:45

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