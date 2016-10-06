Виталий Мутко: "Уход Иванова не связан с матчем "Зенит" - "Спартак"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что уход Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС не связан с матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2). По словам Мутко, Иванов давно хотел покинуть занимаемую должность.

– Иванов не раз хотел уйти, – цитирует ТАСС Иванова. – Может, он ушел рановато. Не рассматривайте это к привязке к матчу "Зенит" – "Спартак". Реформирование неизбежно.

Напомним, что работа судьи Сергея Иванова в между "Зенитом" и "Спартаком" вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.