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Виталий Мутко: "Уход Иванова не связан с матчем "Зенит" - "Спартак"

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Валентин ИВАНОВ.Почему ушел Валентин Иванов

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что уход Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС не связан с матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" (4:2). По словам Мутко, Иванов давно хотел покинуть занимаемую должность.

– Иванов не раз хотел уйти, – цитирует ТАСС Иванова. – Может, он ушел рановато. Не рассматривайте это к привязке к матчу "Зенит" – "Спартак". Реформирование неизбежно.

Напомним, что работа судьи Сергея Иванова в между "Зенитом" и "Спартаком" вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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cska_spb

Господин Мутко, а Вам ли не пора в отставку после провала сборной на Евро-2016, после грандиозного допингого скандала и недопуска параолимпийцев в Рио, после позорной Зенит-Арены, которую Вы инспектируете непонятно зачем???

18:36

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