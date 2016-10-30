Виталий Мутко: "Судья Николаев не испортил игру "Спартак" – ЦСКА"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА (3:1), отработал московское дерби на уровне. В начале октября Николаев был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС вместо покинувшего этот пост Валентина Иванова. Он продолжает совмещать судейскую работу с руководством департаментом.
– Он отсудил на уровне, игру не испортил, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – За 90 минут случаются ошибки. Ошибаются игроки, ошибается и арбитр. В целом Николаев отработал хорошо, старался не ломать игру, не вмешиваться. Конечно, сейчас можно с лупой смотреть, с повторами и найти ошибки. Но это уже методическая работа, которую надо делать тем, кому положено.
баламошка
морпех///////////////////Немытый жалуется на судейство. Ничего в жизни смешнее не видел.
19:13
морпех
Однако...что после Ростова все говорили,что удаление было чистым,..,что сейчас ,подумаешь,пеналь не поставил...Мне глубоко плевать на то,кто станет чемпионом,но 2 самые большие ошибки судьи в чемпионате ,и обе Спартак,и обе - ничего страшного...Однако,думаю,либо Спартак можно поздравлять с чемпионством,либо его скоро так задвинут,что и в УЕФА не попадёт...
19:05
баламошка
Гантэр///////////////Действительно, подумаешь не назначил чистый пеналь в ворота лошад. Бугагага) Глупая кобыла.
18:54
Гантэр
Действительно , подумаешь не назначил пеналь 100 % в ворота Спартака при счете 1:0 в его пользу ,это не повлияло на исход . Бу-га-га. Если бы он так поступил со Спартаком ,такая бы вонь поднялась , от тренеров , болел Спартака , от журналистов , которые все поголовно болеют за Спартак. Если они подняли бучу ,что не удалили зенитчика за 5 минут до конца ,то что бы было при неназначенном пенале.
18:34