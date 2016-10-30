Виталий Мутко: "Судья Николаев не испортил игру "Спартак" – ЦСКА"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА (3:1), отработал московское дерби на уровне. В начале октября Николаев был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС вместо покинувшего этот пост Валентина Иванова. Он продолжает совмещать судейскую работу с руководством департаментом.

– Он отсудил на уровне, игру не испортил, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – За 90 минут случаются ошибки. Ошибаются игроки, ошибается и арбитр. В целом Николаев отработал хорошо, старался не ломать игру, не вмешиваться. Конечно, сейчас можно с лупой смотреть, с повторами и найти ошибки. Но это уже методическая работа, которую надо делать тем, кому положено.