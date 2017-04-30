Виталий Мутко: "Спартак" не упустит победу в чемпионате России"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) отметил, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов "отсудил на уровне". Мутко подчеркнул, что зрители увидели "прекрасный матч двух равных команд".

– Сейчас можно сказать, что шансы "Спартака" на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура, – цитирует ТАСС Мутко. – Это преимущество "Спартак" не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово.

Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал "Спартак".

К Безбородову претензий нет. На матче работал судья высокого уровня, высокой квалификации, он старался не "дергать" игру, а решения дисциплинарного характера принимал вовремя. В целом он отсудил на уровне.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"