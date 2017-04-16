22:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Спартак" и "Зенит" показали футбол европейского уровня"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что матч 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (2:1) можно смело назвать украшением всего турнира. Мутко высказал мнение, что в первом тайме доминировали хозяева, тогда как во втором – питерцы.

– Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие, – цитирует ТАСС Мутко. – Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели "качели" – первый тайм остался за "Спартаком", во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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http://tass.ru/sport/4187100

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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dv2205

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