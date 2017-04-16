Виталий Мутко: "Спартак" и "Зенит" показали футбол европейского уровня"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) можно смело назвать украшением всего турнира. Мутко высказал мнение, что в первом тайме доминировали хозяева, тогда как во втором – питерцы.

– Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие, – цитирует ТАСС Мутко. – Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели "качели" – первый тайм остался за "Спартаком", во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"