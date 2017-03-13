Виталий Мутко: "Система фиксации взятия ворот? Почему бы и не попробовать"

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что он не против введения системы автоматической фиксации взятия ворот в чемпионате России. Этот вопрос стал активно обсуждаться после отменного гола в матче 19-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Зенит" (1:0). Мутко не исключил, что премьер-лига сможет воспользоваться технологиями, которые будут установлены для Кубка конфедераций-2017.

- Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим, и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что- то докупим к следующему сезону, - цитирует ТАСС Мутко. - В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы ее устанавливать, и мы будем изучать.

Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче "Амкар" - "Зенит", надо смотреть с помощью техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике.

Напомним, что системой фиксации взятия ворот к Кубку конфедераций оборудуют "Открытие Арену" в Москве, стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, "Казань-Арену" и "Фишт" в Сочи.