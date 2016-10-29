Виталий Мутко: "С точки зрения безопасности на матче "Спартак" - ЦСКА было сделано все возможное"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что на матче 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:1) с точки зрения безопасности, было сделано все возможное. Также Мутко остался доволен качеством футбола в московском дерби.

– Сделано было все, что возможно и перед матчем, и во время, – цитирует ТАСС Мутко. – К сожалению, болельщики видят пиротехнику, файеры как перфоманс, готовятся специально. Но в целом обстановка на стадионе была относительно нормальной. Матч был напряженным, играли противоборствующие команды.

Хороший футбол, классный, настоящее дерби, две лучшие команды играли. В целом, было все, хорошая обстановка. Зрителям понравилось, я уверен.