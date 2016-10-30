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Виталий Мутко: "Пиротехника? В дерби "Спартак" – ЦСКА все было в пределах допустимого"

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Суббота. Москва. Беспорядки на трибунах во время матча "Спартак" - ЦСКА."Спартак" - ЦСКА: беспорядки на трибунах

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что неприятно и небезопасно, когда болельщики бросают пиротехнику на соседние сектора во время футбольных матчей, но в целом в поединке 12-го тура премьер-лиги "Спартак"ЦСКА (3:1) все было в пределах допустимого. На 68-й минуте московское дерби было остановлено главным арбитром Алексеем Николаевым из-за сильного задымления в чаше стадиона, связанного с использованием болельщиками обеих команд пиротехники.

– Рад, что на первом плане все-таки был футбол, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Матч очень понравился, хотя сам, к сожалению, посетить его не смог. Конечно, были и неприятные вещи. Но к игре готовятся команды, готовятся и болельщики. К сожалению, мы понимаем эту подготовку так, а они по-своему. Видимо, нам еще какое-то время нужно, чтобы пройти этот путь. Это неприятно, особенно когда на соседние сектора бросают пиротехнику, да и небезопасно. Но в целом все было в пределах допустимого для такого матча по накалу.

Огненное дерби! Репортаж из-за ворот

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161030/1111553987.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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