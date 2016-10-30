Виталий Мутко: "Пиротехника? В дерби "Спартак" – ЦСКА все было в пределах допустимого"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что неприятно и небезопасно, когда болельщики бросают пиротехнику на соседние сектора во время футбольных матчей, но в целом в поединке 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА (3:1) все было в пределах допустимого. На 68-й минуте московское дерби было остановлено главным арбитром Алексеем Николаевым из-за сильного задымления в чаше стадиона, связанного с использованием болельщиками обеих команд пиротехники.

– Рад, что на первом плане все-таки был футбол, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Матч очень понравился, хотя сам, к сожалению, посетить его не смог. Конечно, были и неприятные вещи. Но к игре готовятся команды, готовятся и болельщики. К сожалению, мы понимаем эту подготовку так, а они по-своему. Видимо, нам еще какое-то время нужно, чтобы пройти этот путь. Это неприятно, особенно когда на соседние сектора бросают пиротехнику, да и небезопасно. Но в целом все было в пределах допустимого для такого матча по накалу.

Огненное дерби! Репортаж из-за ворот