Виталий Мутко: "Оценочные комиссии должны спокойно принимать правильные решения, а люди должны их понимать"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что решения контрольно-квалификационной комиссии РФС должны быть ясны болельщикам. В четверг состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, которая должна была, в частности, рассмотреть работу арбитра Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0). Его итоги до сих пор не озвучены.

– Я могу сказать только одно: Российский футбольный союз как национальная ассоциация несет ответственность за судейство, а департаменты и комитеты – это исполнительные органы организации, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы выработаем механизмы для того, чтобы было объективное судейство. Оценочные комиссии должны спокойно принимать правильные решения, а люди должны их понимать. И все встанет на свои места.

Пока мы только начинаем этот путь – возврата доверия к судейскому корпусу, создания профессиональной судейской организации. Мы просто только начинаем этим заниматься. В рамках всех этих вопросов разберемся и с публичностью.