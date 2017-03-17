12:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение"

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Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что решение Контрольно-квалификационной комиссии о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0) вызывает недоумение. Напомним, что московский арбитр Евгений Турбин в этой встрече принял ряд спорных решений.

- Когда комиссия выносит решение по матчу, оно должно быть понятно всем, оно должно быть не в интересах клуба, а в интересах футбола, - цитирует ТАСС Мутко. - Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите - они есть у клубов, у телевидения.

Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Что это значит? Я смотрю - я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача - создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок. Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу - к сожалению, раньше она не проводилась серьезно.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4103783

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Вот вылез зенитовский решала. Ты лучше задай себе вопрос. За чем Нето выбивал из ворот мяч и за чем перекрывал просмотр угловому судье? Чего защитник Нето вообще там забыл? Когда он нужен, чтобы спасать ворота Зенита, там он автоголы или пасы противнику раздает, а тут как заправский защитник Амкара выбивает из ворот мяч, если он его не трогал гол был бы засчитан.

13:01

sb1006

Обратитесь к Мутко, у него есть видеоматериал с 8-ми камер, расположенных на штангах и перекладине ворот.

12:39

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