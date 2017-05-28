Виталий Мутко: "Не знаю, что не получилось у Луческу, но какие-то внешние факторы тут ни при чем"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что руководство "Зенита" знает, что делает, увольняя главного тренера Мирчу Луческу. По его словам, команда весь сезоны выглядела не так, как должна была.

- Думаю, акционеры клуба знают, что они делают, когда принимают решения об изменениях, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Мы со своей стороны нацелены на то, чтобы у нас было как можно больше сильных конкурентоспособных клубов. Не знаю, что не получилось у Луческу. Команда не так выглядела весь сезон. И какие-то внешние факторы, на которые он все время пытался обратить внимание, ни при чем тут