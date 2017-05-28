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Виталий Мутко: "Не знаю, что не получилось у Луческу, но какие-то внешние факторы тут ни при чем"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что руководство "Зенита" знает, что делает, увольняя главного тренера Мирчу Луческу. По его словам, команда весь сезоны выглядела не так, как должна была.

- Думаю, акционеры клуба знают, что они делают, когда принимают решения об изменениях, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Мы со своей стороны нацелены на то, чтобы у нас было как можно больше сильных конкурентоспособных клубов. Не знаю, что не получилось у Луческу. Команда не так выглядела весь сезон. И какие-то внешние факторы, на которые он все время пытался обратить внимание, ни при чем тут

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170528/1121096615.html

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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