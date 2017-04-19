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Виталий Мутко: "Не стоит никого короновать в чемпионате России, ЦСКА в прекрасной форме"

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Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Массимо КАРРЕРА, Александр САМЕДОВ и ФЕРНАНДУ после финального свистка.Александр Самедов: "Безумно хочется стать чемпионом"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что после матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) еще рано говорить о том, кто станет чемпионом, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, не стоит никого короновать.

- Матч "Спартак" - "Зенит" - украшение чемпионата России. Хороший уровень футбола, европейского класса, - сказал Мутко. - Еще 7 туров, 21 очко разыгрывается. "Челси" и "Монако" лидировали, но два поражения - и тебя начнут подталкивать. Не стоит никого короновать. ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата.

Напомним, что за 7 туров до завершения чемпионата России "Спартак" является лидером, имея в своем активе 54 очка, что на 10 больше, чем у ЦСКА, который занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Cheremis57

Вопреки ====== Ты всё правильно говоришь. Надеюсь на талант Бердыева, что он сделал выводы из московского матча и у него есть план как обыграть 11 футболистов "Спартака"+ 12 игрок-Вилков!

18:57

Vetrtyuo

http://monsbet.ru Отличные прогнозы составляют, крупно с ними поднял !

18:52

Вопреки

Cheremis57 Так и я об этом же.. Они ведь уже не стесняясь признают ошибки арбитров в пользу Спартака и ЦСКА "правильными", а в пользу таких как "Ростов" заговором, подлежащим разбирательству и проверке на детекторе. Когда на Ногу Кудряшову налетел Зобнин, не получивший травмы - грубейшее нарушение и красная Кудряшову... Когда Кудряшову Витиньо ломает нос локтем - сам Кудряшов виноват... Вот и весь честный чемпионат по МУТКО. Мизерный офсайд у ростовского игрока в матче со Спартаком в прошлом сезоне - преступление века, а двойное удаление у "Ростова" в Москве в игре со спартаковскими решалами - верное решение, не повлиявшее на результат. Свинство не описуемое и не прикрываемое.

18:45

Cheremis57

Вопреки ====== Очень будет интересно посмотреть,как Вилков будет выполнять установку Мутко-судить честно! Скорее всего посадит ростовчан на жёлтые карточки и если "Ростов" будет выигрывать, то перекрасит их в красные!! Метод испытанный успешно Безбородовым!!!

18:28

merniloskut

Вопреки - назови хоть одну причину по которой бомж Мутко станет помогать ФКСМ!))) Или от бессилия да злобы совсем остатки разума помутились?

18:27

Вопреки

Циркач... Украшение чемпионата - железный пенальти в ворота Спартака не назначен по команде самого руководителя РФС ? Хорошо устроились - ошибку арбитра признали, а результат не отменяют. Этот господин Мутко лукавит, заявляя о силе НИКАКОГО ЦСКА, понимая что и в следующем туре в Ростове, вновь по его пожеланиям, все сделают для того, чтобы Спартак не проиграл, а может и выиграл ? Зачем говорить о честном чемпионате, все делая для того, чтобы выиграл ЧР клуб, который сам назначил по "просьбе" спонсоров, помогающих отдавать долги ? И арбитр Егоров, по-этому, на детектор не попадет после косяков в пользу федуновских девочек, поскольку свистел правильно. а не как честный судья в прошлом году в РНД по совести в матче "Ростова" с "Спартаком" (2-0), заставивший Мутко оправдываться перед Федуном ? Все ожидании нового "спектакля судейского беспредела" в субботу там же в Ростове, в пользу назначенного чемпиона. Ждем..с

18:07

баламошка

Отдайте шапку Мономаха Каррере!

17:55

sancesz

Забыл добавить, что ЦСКА должен победить во всех оставшихся играх т.е. и с Локо и с Спартаком. Нереальные расклады. Спартаку можно отдать кубок и начинать новый чемпионат по системе весна-осень. ))))

17:54

sancesz

Спартаку для оформления чемпионства достаточно победить Арсенал, Томь, Урал и даже проиграть Ростову, Амкару и Тереку. При этом с ЦСКА достаточно будет ничейного результата. Кто-то верит в возможные 3 поражения СМ? Я нет.

17:53

Джон....Сильвер

"Короновать", конечно, рано Спартак, но и ЦСКА не в "прекрасной форме", ничья с Ростовом тому доказательство. Терять очки в такой ситуации не по-чемпионски!

17:50

shpasic

ничего себе "украшение" какое-то убожество. у одних нападающих нет, у других - вообще ничего нет)

17:45

просто Царь

Что-то назревает? ГВК ?

17:41

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