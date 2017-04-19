Виталий Мутко: "Не стоит никого короновать в чемпионате России, ЦСКА в прекрасной форме"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что после матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) еще рано говорить о том, кто станет чемпионом, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, не стоит никого короновать.

- Матч "Спартак" - "Зенит" - украшение чемпионата России. Хороший уровень футбола, европейского класса, - сказал Мутко. - Еще 7 туров, 21 очко разыгрывается. "Челси" и "Монако" лидировали, но два поражения - и тебя начнут подталкивать. Не стоит никого короновать. ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата.

Напомним, что за 7 туров до завершения чемпионата России "Спартак" является лидером, имея в своем активе 54 очка, что на 10 больше, чем у ЦСКА, который занимает вторую строчку в турнирной таблице.