Виталий Мутко: "Не стоит никого короновать в чемпионате России, ЦСКА в прекрасной форме"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что после матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) еще рано говорить о том, кто станет чемпионом, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, не стоит никого короновать.
- Матч "Спартак" - "Зенит" - украшение чемпионата России. Хороший уровень футбола, европейского класса, - сказал Мутко. - Еще 7 туров, 21 очко разыгрывается. "Челси" и "Монако" лидировали, но два поражения - и тебя начнут подталкивать. Не стоит никого короновать. ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата.
Напомним, что за 7 туров до завершения чемпионата России "Спартак" является лидером, имея в своем активе 54 очка, что на 10 больше, чем у ЦСКА, который занимает вторую строчку в турнирной таблице.
Cheremis57
Вопреки ====== Ты всё правильно говоришь. Надеюсь на талант Бердыева, что он сделал выводы из московского матча и у него есть план как обыграть 11 футболистов "Спартака"+ 12 игрок-Вилков!
18:57
Vetrtyuo
http://monsbet.ru Отличные прогнозы составляют, крупно с ними поднял !
18:52
Вопреки
Cheremis57 Так и я об этом же.. Они ведь уже не стесняясь признают ошибки арбитров в пользу Спартака и ЦСКА "правильными", а в пользу таких как "Ростов" заговором, подлежащим разбирательству и проверке на детекторе. Когда на Ногу Кудряшову налетел Зобнин, не получивший травмы - грубейшее нарушение и красная Кудряшову... Когда Кудряшову Витиньо ломает нос локтем - сам Кудряшов виноват... Вот и весь честный чемпионат по МУТКО. Мизерный офсайд у ростовского игрока в матче со Спартаком в прошлом сезоне - преступление века, а двойное удаление у "Ростова" в Москве в игре со спартаковскими решалами - верное решение, не повлиявшее на результат. Свинство не описуемое и не прикрываемое.
18:45
Cheremis57
Вопреки ====== Очень будет интересно посмотреть,как Вилков будет выполнять установку Мутко-судить честно! Скорее всего посадит ростовчан на жёлтые карточки и если "Ростов" будет выигрывать, то перекрасит их в красные!! Метод испытанный успешно Безбородовым!!!
18:28
merniloskut
Вопреки - назови хоть одну причину по которой бомж Мутко станет помогать ФКСМ!))) Или от бессилия да злобы совсем остатки разума помутились?
18:27
Вопреки
Циркач... Украшение чемпионата - железный пенальти в ворота Спартака не назначен по команде самого руководителя РФС ? Хорошо устроились - ошибку арбитра признали, а результат не отменяют. Этот господин Мутко лукавит, заявляя о силе НИКАКОГО ЦСКА, понимая что и в следующем туре в Ростове, вновь по его пожеланиям, все сделают для того, чтобы Спартак не проиграл, а может и выиграл ? Зачем говорить о честном чемпионате, все делая для того, чтобы выиграл ЧР клуб, который сам назначил по "просьбе" спонсоров, помогающих отдавать долги ? И арбитр Егоров, по-этому, на детектор не попадет после косяков в пользу федуновских девочек, поскольку свистел правильно. а не как честный судья в прошлом году в РНД по совести в матче "Ростова" с "Спартаком" (2-0), заставивший Мутко оправдываться перед Федуном ? Все ожидании нового "спектакля судейского беспредела" в субботу там же в Ростове, в пользу назначенного чемпиона. Ждем..с
18:07
баламошка
Отдайте шапку Мономаха Каррере!
17:55
sancesz
Забыл добавить, что ЦСКА должен победить во всех оставшихся играх т.е. и с Локо и с Спартаком. Нереальные расклады. Спартаку можно отдать кубок и начинать новый чемпионат по системе весна-осень. ))))
17:54
sancesz
Спартаку для оформления чемпионства достаточно победить Арсенал, Томь, Урал и даже проиграть Ростову, Амкару и Тереку. При этом с ЦСКА достаточно будет ничейного результата. Кто-то верит в возможные 3 поражения СМ? Я нет.
17:53
Джон....Сильвер
"Короновать", конечно, рано Спартак, но и ЦСКА не в "прекрасной форме", ничья с Ростовом тому доказательство. Терять очки в такой ситуации не по-чемпионски!
17:50
shpasic
ничего себе "украшение" какое-то убожество. у одних нападающих нет, у других - вообще ничего нет)
17:45
просто Царь
Что-то назревает? ГВК ?
17:41