Виталий Мутко: "Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что назначение итальянского специалиста Роберто Манчини на пост главного тренера санкт-петербургского "Зенита" повысит привлекательность чемпионата России. По словам руководителя, это тренер топ-уровня. "Зенит" сегодня объявил о назначении Манчини, контракт со специалистом подписан по схеме "3+2".

- Само назначение Манчини – это внутреннее дело клуба, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Они знают что делают. Каждый клуб принимает собственное решение, исходя из возможностей, задач. Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов.