Виталий Мутко: "Комитет по этике не будет рассматривать слова Луческу в мой адрес"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что комитет по этике союза не будет рассматривать слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в его адрес.

В среду после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС дал знак против "Зенита".

– Луческу, видимо, под лупой изучает то, что я говорю, я никак на это не реагирую, это все эмоции и футбол, – приводит ТАСС слова Мутко. – Комиссия РФС по этике не будет рассматривать это дело. Я не вижу ничего такого, что может там рассматривать комитет, это эмоции, все несерьезно. Я делаю все, чтобы результаты в чемпионате России были объективны.

Мирча Луческу: "На нас идут злобные атаки" //

Мирча Луческу: "Такое впечатление, что президент федерации дал знак против "Зенита"