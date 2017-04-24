15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Карасев может работать два дерби подряд"

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Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Эмоции Романа ПАВЛЮЧЕНКО (в центре): нападающий не согласен с решением судьи встречи Алексея ЕСЬКОВА удалить Эрика Бикфалви. Через мгновение арбитр зажжет красный свет для самого Павлюченко.Тур-дом: дебют Петербурга, разгром "Спартака", скандалы в судействе

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что арбитр Сергей Карасев может судить столичные дерби два тура подряд. Сегодня стало известно, что он заменит Алексея Еськова в матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом". В 26-м туре состоится встреча ЦСКА и "Спартака".

- Может ли Карасев работать два тура подряд? А почему нет? Футболисты же играют через два дня на третий, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные. Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в Санкт-Петербурге, то куда мы двигаться будем.

Еськов судил матч 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) и удалил трех игроков екатеринбуржцев.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится 26 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170424/1119567281.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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