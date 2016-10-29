Виталий Мутко: "Игра была равной, но "Спартак" лучше сыграл в атаке"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко остался доволен качеством игры в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:1). По его словам, подопечные Массимо Карреры одержали победу, благодаря боле качественным действиям в атаке.

- "Спартак" забил больше, Зе Луиш фантастические два мяча провел на индивидуальном мастерстве, - цитирует ТАСС Мутко. - У ЦСКА были моменты, которые могли реализовать. Игра была равной, но "Спартак" в атаке более мастерски сыграл.

В целом, игра понравилась. Дерби есть дерби: это разговоры на несколько дней. То, что нужно, это именно футбол, который был на первом плане.