Виталий Мутко: "Глушаков просто мог сломать ногу сопернику"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что капитан "Спартака" Денис Глушаков заслуженно был удален с поля в матче 24-го тура с "Ростовом" (0:3). По его словам, в эпизоде с нарушением правил он мог просто сломать ногу Кристиану Нобоа.

​– Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Вот "Спартак" провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? "Ростов" был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг "Спартака", но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам.

Тот же Глушаков – ответственный игрок, но были четыре-пять эпизодов в определенный отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку, это все видно было. Возможно, тренеру, хотя он никогда и не критикует арбитров, стоило остановить игру, подозвать его или даже заменить. Он же чувствует нерв, видит, наверное, что игра не идет, и что игрока сейчас потеряешь. Но не мне ему советы давать.

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

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