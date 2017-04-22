21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Глушаков просто мог сломать ногу сопернику"

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Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что капитан "Спартака" Денис Глушаков заслуженно был удален с поля в матче 24-го тура с "Ростовом" (0:3). По его словам, в эпизоде с нарушением правил он мог просто сломать ногу Кристиану Нобоа.

– Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Вот "Спартак" провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? "Ростов" был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг "Спартака", но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам.

Тот же Глушаков – ответственный игрок, но были четыре-пять эпизодов в определенный отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку, это все видно было. Возможно, тренеру, хотя он никогда и не критикует арбитров, стоило остановить игру, подозвать его или даже заменить. Он же чувствует нерв, видит, наверное, что игра не идет, и что игрока сейчас потеряешь. Но не мне ему советы давать.

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170422/1119472161.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Денис КБ

Судя по интервью, складывается ощущение, что Леонтич лично в наушник рекомендовал Вилкову удалить Глушакова ..... были же "четыре-пять эпизодов в определенный отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку"

22:33

любфут

Последний тур, это просто какое-то недоразумение, как со стороны игроков, так и судей. Опять все высказывания будут не про игру, а про ошибки судей и т.д. Ну а то, что Глушаков, в каждой игре проявляет свое хамство и не умение играть чисто, поняли даже судьи, зрителям это давно было видно. И болельщикам "Спартака" надо принять этот факт за аксиому, не может он играть по другому и это не оскорбление, а просто констатация действительности.

22:21

Saypin

Леонтичу бы заткнуться не помешало бы. Или предъявить , гм, справку, что он - судья как минимум категории ФИФА

22:14

Внутренний голос

100% Азмун в ответку откровенно рубил Таски, за эпизод этого, кога его чуть не сломал этот самый Таски

22:05

Вопреки

teKilla А что же ты умник, не говоришь о том, как Таски срубил Азмуна перед этим эпизодом..? Сердар просто ответил вашему мерзавцу - такие вещи не прощают

21:47

Непорочный как ТИ

аха, а еще йенг оторвать, не то что жентельмен озмун

21:43

bor_bor

Спартак тормознуть решили?!

21:40

rashlim

Вот именно, не твое дело тренерам советы давать. Ты лучше хоть что-то начинай делать, чтобы российский футбол не был таким позорищем

21:38

teKilla

А Азмун не мог сломать голеностопа Таски? Виталик, иногда лучше жевать, чем говорить

21:32

баламошка

Всё с тобой понятно, Виталик. А ведь могла и гангрена развиться и Нобоа мог умереть от сепсиса. Через месяц Глушакова отдадут под суд за убийство. Умышленное. Пусть и вымышленное.

21:31