Виталий Мутко: "Глушаков просто мог сломать ногу сопернику"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что капитан "Спартака" Денис Глушаков заслуженно был удален с поля в матче 24-го тура с "Ростовом" (0:3). По его словам, в эпизоде с нарушением правил он мог просто сломать ногу Кристиану Нобоа.
– Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Вот "Спартак" провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? "Ростов" был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг "Спартака", но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам.
Тот же Глушаков – ответственный игрок, но были четыре-пять эпизодов в определенный отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку, это все видно было. Возможно, тренеру, хотя он никогда и не критикует арбитров, стоило остановить игру, подозвать его или даже заменить. Он же чувствует нерв, видит, наверное, что игра не идет, и что игрока сейчас потеряешь. Но не мне ему советы давать.
"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч
Денис КБ
Судя по интервью, складывается ощущение, что Леонтич лично в наушник рекомендовал Вилкову удалить Глушакова ..... были же "четыре-пять эпизодов в определенный отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку"
22:33
любфут
Последний тур, это просто какое-то недоразумение, как со стороны игроков, так и судей. Опять все высказывания будут не про игру, а про ошибки судей и т.д. Ну а то, что Глушаков, в каждой игре проявляет свое хамство и не умение играть чисто, поняли даже судьи, зрителям это давно было видно. И болельщикам "Спартака" надо принять этот факт за аксиому, не может он играть по другому и это не оскорбление, а просто констатация действительности.
22:21
Saypin
Леонтичу бы заткнуться не помешало бы. Или предъявить , гм, справку, что он - судья как минимум категории ФИФА
22:14
Внутренний голос
100% Азмун в ответку откровенно рубил Таски, за эпизод этого, кога его чуть не сломал этот самый Таски
22:05
Вопреки
teKilla А что же ты умник, не говоришь о том, как Таски срубил Азмуна перед этим эпизодом..? Сердар просто ответил вашему мерзавцу - такие вещи не прощают
21:47
Непорочный как ТИ
аха, а еще йенг оторвать, не то что жентельмен озмун
21:43
bor_bor
Спартак тормознуть решили?!
21:40
rashlim
Вот именно, не твое дело тренерам советы давать. Ты лучше хоть что-то начинай делать, чтобы российский футбол не был таким позорищем
21:38
teKilla
А Азмун не мог сломать голеностопа Таски? Виталик, иногда лучше жевать, чем говорить
21:32
баламошка
Всё с тобой понятно, Виталик. А ведь могла и гангрена развиться и Нобоа мог умереть от сепсиса. Через месяц Глушакова отдадут под суд за убийство. Умышленное. Пусть и вымышленное.
21:31