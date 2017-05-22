Виталий Мутко: "Фанатам "Спартака" нужно с уважением относиться к другим болельщикам"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что церемония награждения "Спартака" после матча с "Тереком" (3:0) прошла на достойном уровне. Однако, по его словам, пример "Баварии" показывает, что еще есть, куда расти, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Касаемо матча "Спартак" – "Терек", было известно, что болельщики будут выбегать на поле. Ваше отношение к этой акции?

– Я понимаю, что есть определенные традиции. У меня здесь могли возникнуть только сомнения, чтобы все было организованно на хорошем уровне и никто не пострадал. В целом все прошло нормально. Фанаты сами взяли на себя обязательства, чтобы никто не выбегал раньше времени, меня заверили, что все согласовано и с правоохранительными органами. И лишать людей праздника не было необходимости. В целом все так и прошло, за исключением небольшой дезорганизации, не сразу получилось вручить Кубок команде. Но в целом все прошло достойно, не создало проблем, все были на позитиве, на эмоциях.

Но в целом надо держаться в рамках определенного процесса. Недавно, например, "Бавария" праздновала золото, смотришь на нее и понимаешь, что нам еще есть, куда двигаться. Там празднование было для всех, а не только для активных болельщиков, например. Поэтому "Спартак" еще, наверное, подумает в будущем. Сейчас решили вручить Кубок именно в такой обстановке.

Другое дело, что в Туле к сожалению некоторые болельщики продолжали празднования. Если бы был еще один тур – и в нем бы продолжили. Все-таки нужно с уважением относиться к местным командам и местным болельщикам. Нужно работать над этой темой. Это тоже элемент футбола, шоу, продвижения футбола.