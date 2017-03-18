Виталий Мутко: "Болельщики "Спартака" ответили ВВС с юмором"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что болельщики "Спартака" ответили юмором на фильм о футбольных фанатах в России телеканала ВВС. На матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" фанаты красно-белых вывесили баннер с надписью "бла-бла-канал", адресованный ВВС. После этого появилось полотно, где были изображены знаменитые болельщики "Спартака" и надпись "болельщики большой страны".

– Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране, – приводит ТАСС слова Мутко. – Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать.

Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения "Спартака" и "Локомотива" очень серьезные. Получился достойный матч, главный матч тура. Обе команды показали футбол высокого уровня, самоотдачу, самоотверженность. Результат в определенной степени закономерен, обе команды имели хорошие моменты. Такой матч сделал хорошую рекламу нашему футболу. Организация матча – прекрасная. Болельщики поддерживали свои команды отлично.