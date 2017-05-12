Виталий Кутузов: "Успех Карреры в "Спартаке" - прямое следствие его работы с Конте"

Экс-игрок "Милана" Виталий Кутузов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера смог создать атмосферу в команде, которая помогла красно-белым завоевать чемпионство. По его словам, итальянец перенял опыт управления игроками у Антонио Конте, с которым работал в "Ювентусе" и сборной Италии.

– В России футбольным чемпионом стал "Спартак", это большое событие. Следили за премьер-лигой?

– Отчасти да. Время позволяло смотреть матчи. По ходу сезона "Спартак" всех превзошел – и в стабильности, и в организации. То, чего ему не хватало в предыдущие годы. Нашелся человек, который смог наладить важнейшую – техническую – составляющую. То есть правильно организовать группу людей, футболистов, персонал и направить их в одном направлении во имя общей цели. Этого человека, конечно, зовут Массимо Каррера.

– У кого как не у вас, отыгравшего в Италии столько лет, спрашивать про Карреру. В чем его секрет, как думаете?

– Насколько я понимаю, это прямое следствие работы с Антонио Конте. Который, в свою очередь, много взял у Джампьеро Вентуры – нынешнего тренера сборной Италии. Мне посчастливилось поработать с Вентурой несколько лет, да и с Конте пересекся на полгода. Имел возможность сравнить. И, например, оказаться после Вентуры у Конте для меня было все равно что перейти из одной комнаты в другую в одной квартире. Методы очень похожи. Большие итальянские мастера тем и сильны, что перенимают друг у друга лучшее. Потому итальянская тренерская школа так хороша. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Виталия Кутузова