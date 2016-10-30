Виталий Дьяков: "В "Томи" есть задержки зарплаты. А действий руководства – нет"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после поражения в матче 12-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что в чемпионате России мало кто играет первым номером в гостевых встречах, и его команда, которая не борется за чемпионство, – не исключение. По словам игрока, в клубе сейчас не самое лучшее финансовое положение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Да, итог матча не в нашу пользу, но в обороне мы сыграли неплохо, – сказал Дьяков. – Остроты в атаке, конечно, не хватало. В нашем чемпионате мало кто приезжает играть первым номером, "Томь" – не исключение, мы же не боремся за чемпионство.

– 0:1 – достойное поражение?

– Выходить на поле с мыслью, что лучше 0:1 чем 0:5, – это удел слабых. Не имеет значения, с кем ты играешь – в любом матче надо стараться брать очки. Я расстроен поражением.

– Правда, что футболисты уже четыре месяца не видели зарплату?

– Да, задержки зарплаты есть, чего скрывать. В клубе не самое лучшее финансовое положение.

– Когда обещают погасить долги?

– Говорят много, обещают много, но в команде ждут действий, а не обещаний. А действий пока нет.

– Не думаете протестовать? Бойкотировать тренировки, например?

– Ждем. Протестовать, не выходить на тренировки... Будет видно. Футболисты пока верят в те обещания, которые дают, но это пока только слова. Время покажет. Футболисты должны делать свою работу, заниматься любимым делом. Но хотелось бы, чтобы и руководство выполняло свои прямые обязанности.