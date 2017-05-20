Виталий Денисов: "Было бы хорошо обменяться со "Спартаком" трофеями в следующем сезоне"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью клубной пресс-службе выразил надежду, что железнодорожники смогут стать чемпионами в следующем сезоне. "Локо" стал обладателем Кубка России-2016/17, а премьер-лигу выиграл "Спартак".

– Некоторые считают, что Кубок "Локомотиву" достался легко, ведь по сетке были не самые сильные соперники. Что скажете?

– Пусть завидуют молча. Один болеет за "Зенит", второй за ЦСКА, третий за "Спартак", четвертый за "Торпедо", пятый за "Луч-Энергию", но причем тут мы? Мы шли по своей сетке, кто нам попадался, того мы обыгрывали. Все, какие вопросы?

– В интернете шутят, мол, "Спартак" взял чемпионство, "Локомотив" – Кубок, боюсь, что сейчас проснусь и снова в школу. Как относитесь к этому?

– Хех, впервые слышу. А вообще было бы хорошо, если бы мы со "Спартаком" в следующем сезоне поменялись трофеями!