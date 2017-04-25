Виталий Денисов: "Арбитр Еськов перегнул палку"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" не стал комментировать судейство Сергея Иванова в матче 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:3). По его словам, оценивать арбитров должны специальные органы. Вместе с тем, игрок отметил, что рефери матча "Зенит" - "Урал" (0:2) принял неправильное решение, удалив нападающего гостей Эрика Бикфалви.

– Долго приходили в себя после судейства Иванова в матче с "Амкаром"?

– А зачем пенять на судью? Не знаю, чем руководствовался арбитр. Но есть же специальные органы, пусть разбираются. Зачем теперь воздух сотрясать? Два очка никто не вернет. Нам самим нужно было аккуратнее играть. Теперь уже надо настраиваться на следующий матч.

– То есть прежде всего сами виноваты, что упустили победу?

– Мы могли и больше забить. Моменты-то были. Не реализовали. А судейство… Пусть комиссия разбирается. У нее сейчас работы будет много.

– Имеете в виду матч "Зенит" – "Урал"?

– Я видел эпизод с удалением Бикфалви. По-моему, игрок "Урала" был первым на мяче. А что уже потом случилось – это стык. Не думаю, что Бикфалви заслуживал желтой карточки. Это мое мнение. По-моему, арбитр выпустил бразды правления в этой встрече, перегнул палку, в итоге все дошло до какого-то абсурда.

Полное интервью Виталия Денисова