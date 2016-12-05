Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 79-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей. Однако при этом судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника казанцев Янна М`Вила на нападающем красно-белых Лоренсо Мельгарехо, которое произошло в непосредственной близости от штрафной площади "Рубина".

Четвертый номер "Рубина" совершил фол по неосторожности, ударив соперника в область икроножной мышцы левой ноги. Случилось это еще до того как игроки вбежали в штрафную площадь. И только спустя пару секунд Мельгарехо, сделав несколько шагов, упал на газон. (Александр БОБРОВ)