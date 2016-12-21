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Виктория Лопырева: "Мистер футбол"-2016? Семак"

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Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", выразила мнение, что тренер "Зенита" Сергей Семак достоин получить награду "Мистер футбол" по итогам 2016 года. По ее словам, специалист смог продолжить блистательную карьеру на новом уровне.

 
Виктория ЛОПЫРЕВА.Виктория Лопырева: "Кто лучший игрок года? Смолов!"

– Кого вы, как "Мисс Россия"-2003, назвали бы "Мистером футбола"-2016? – вопрос Лопыревой.

– Семака, который продолжил блистательную футбольную карьеру в новом качестве – тренера. То, как сложилась его жизнь, – образцово-показательная история для любого игрока. И ее Семаку еще писать и писать.

– Прежде чем попрощаться, как поздравите болельщиков, футболистов, тренеров, президентов и всех читателей "Спорт-Экспресса"?

– Мои дорогие, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2017-й – год Кубка конфедераций, и мы искренне надеемся, что Россия его выиграет. А всем нашим клубам желаю красивого футбола, голов в чужие ворота и чтобы, радуясь им, вы всегда кричали с трибун: "Красава!"

Виктория Лопырева: "Кто лучший игрок года? Смолов!"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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