Виктория Лопырева: "Мистер футбол"-2016? Семак"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", выразила мнение, что тренер "Зенита" Сергей Семак достоин получить награду "Мистер футбол" по итогам 2016 года. По ее словам, специалист смог продолжить блистательную карьеру на новом уровне.

– Кого вы, как "Мисс Россия"-2003, назвали бы "Мистером футбола"-2016? – вопрос Лопыревой.

– Семака, который продолжил блистательную футбольную карьеру в новом качестве – тренера. То, как сложилась его жизнь, – образцово-показательная история для любого игрока. И ее Семаку еще писать и писать.

– Прежде чем попрощаться, как поздравите болельщиков, футболистов, тренеров, президентов и всех читателей "Спорт-Экспресса"?

– Мои дорогие, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2017-й – год Кубка конфедераций, и мы искренне надеемся, что Россия его выиграет. А всем нашим клубам желаю красивого футбола, голов в чужие ворота и чтобы, радуясь им, вы всегда кричали с трибун: "Красава!"

Виктория Лопырева: "Кто лучший игрок года? Смолов!"