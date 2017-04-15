Виктор Васин: "В матче "Спартак" - "Зенит" не буду за кого-то болеть"

Защитник ЦСКА Виктор Васин перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что донская команда делает ставку на оборону. По его словам, армейцам необходимо использовать свои моменты. Кроме того, игрок подчеркнул, что в поединке "Спартак" - "Зенит" не будет болеть ни за одну из команд.

- "Ростов" - очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону, - приводят "Известия" слова Васина. - Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить - уверен, шансы у нас будут.

- В этом же туре между собой сойдутся главные конкуренты ЦСКА - "Спартак" и "Зенит". Какой результат в этом матче будет наиболее предпочтительным для вас? Ведь "Спартак" — ваш конкурент в борьбе за чемпионство, а "Зенит" - за место в Лиге чемпионов...

- Думаю, это будет очень интересная игра, фактически за шесть очков. Но я не буду за кого-то болеть. Нужно отталкиваться от игр своей команды и ни на кого не надеяться.