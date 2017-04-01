Виктор Васин: "Чувствую себя "конем"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него нет личных счетов к "Зениту". При этом он отметил, что для армейцев игры с клубом из Санкт-Петербурга и "Спартаком" в принципе носят особенный характер.

– Есть ли у тебя зуб на "Зенит"? К примеру, Харри Кейна, звезду "Тоттенхэма", в детстве забраковали в спортшколе "Арсенала", после чего он с особой радостью празднует голы в ворота "канониров". Ты все детство провел в питерской "Смене", но ни разу не вызывался в "Зенит" даже на просмотр – что не мешает сейчас выступать в ЦСКА и сборной страны…

– Зуба на "Зенит" уже, наверное, нет, все-таки с тех пор прошло много лет. Сводить какие-то личные счеты с этой командой? Таких мотивов не преследую, хотя забивал питерцам за Нальчик, обыгрывал их с "Мордовией". В "Зените" поменялось уже столько людей – и в коллективе, и в руководстве, и в тренерском штабе…

То, что есть сейчас, имеет уже мало общего с тем, что было раньше. Да, у меня не получилось поиграть в Питере на взрослом уровне, но я через другие города пробился в Москву, много лет выступаю в ЦСКА, хоть периодически и уезжал в аренду. Если честно, уже давно чувствую себя "конем". С "Зенитом" в принципе все игры стоят особняком, по накалу, по эмоциям они близки к играм со "Спартаком". Но это командное, а не личное, потому что любой матч с питерцами для армейцев – это игра за шесть очков. В последние годы только два этих клуба борются за чемпионство.