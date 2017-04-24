Виктор Кулешов: "Болельщики "Спартака" попытались прорваться через аварийный выход, после чего подключился ОМОН"

Директор по безопасности "Ростова" Виктор Кулешов рассказал "СЭ" об инциденте между местным ОМОНом и болельщиками "Спартака", который возник после матча 24-го тура чемпионата России. (3:0). Он отметил, что клуб сделал все возможное, чтобы гости спокойно попали на стадион, но большое количество фанатов пришло на арену в последние минуты перед матчем.
– На предматчевом совещании мы обратились к руководителям фанатского движения "Спартака" и службе безопасности столичного клуба, чтобы болельщики приходили на стадион заблаговременно, – сказал Кулешов. – А получилось так, что где-то минут за 10 до начала игры пошла основная масса – человек 500-600. Стадион за столь короткое время не может пропустить такое количество народа.
– Поклонники "Спартака" говорят, что один из СКУДов не считывал билеты, поэтому их стали пропускать в ручном режиме.
– Точной информации у меня пока нет. Пытаемся выяснить, что произошло.
– Неприятный осадок из-за инцидента остался?
– "Ростов" со своей стороны сделал все возможное, чтобы болельщики попали на стадион. Внутри арены все прошло хорошо. Наш клуб выполнил все необходимые требования – безопасность, досмотровые мероприятия. Добавили людей, чтобы досмотр проходил как можно быстрее.
– В прошлом сезоне после матча со "Спартаком" "Олимп-2" лишился значительной части кресел на гостевом секторе. Как было в этот раз?
– Спокойно. За 16 лет, что работаем со "Спартаком", особых проблем не возникало. Спартаковские болельщики всегда ведут себя здорово, ростовчане с ними дружат. Никогда конфликтов не было. Все почему-то боятся их, но мы с ними дружим. А недоразумение с полицией произошло случайно, народ в большом количестве повалил в одну минуту, возникла давка. (Сергей АСТАХОВ)
Видео избиения спартаковских болельщиков ростовским ОМОНом (18+) //
Почему ОМОН бил фанатов "Спартака"? Подробности инцидента
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