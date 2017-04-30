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Виктор Гончаренко: "Утром Дзагоев был готов играть"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России рассказал о причинах неучастия в игре полузащитника армейцев Алана Дзагоева, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Россиянин был включен в стартовый состав команды, однако в последний момент вместо хавбека в заявку был внесен Кирилл Набабкин. Сам Дзагоев смотрел матч из ложи прессы.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих."Спартак" победил ЦСКА. До золота - 4 очка

– Такие игры нравятся болельщикам. Потрясающая аура, сумасшедший накал. Если не брать счет и результат, то много позитивного было нас. А еще в таких играх многое решают ошибки, вынужденные или невынужденные. Второй гол – ляп, который трудно объясним.

– Что скажете об игре Фернандеса?

– Мариу на своем фланге много моментов создал, но через 15-20 минут "Спартак" перестроился. Зобнин фактически стал играть защитника.

– Что с Дзагоевым случилось?

– Утром он был готов играть, но после разминки ситуация изменилась.

– Судья дважды останавливал игру из-за болельщиков. Вам это было явно не на руку

– Понятно, что при таком счете затягивать матч и разбивать его на отрезки выгоднее тому, кто ведет в счете. Увы, наши болельщики поспособствовали тому, чтобы остановок было еще больше.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Электросталец

а Васин был готов играть??? Какого лешего на такой матч не выпустить Игнашевича,а?

19:56