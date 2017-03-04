Виктор Гончаренко: "Почему Щенников в старте? Он лучше всех готов физически"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во флеш-интервью перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" заявил, что команда хочет порадовать болельщиков своей игрой. Также он отметил хорошую физическую готовность Георгия Щенникова и Аарона Оланаре.

– Какие ощущения от первого официального матча в ЦСКА? Волнение присутствует?

– Хорошие ощущения, волнение неизбежно. Не стоит работать, если его нет. Знаем, что сегодня будет полный стадион. Хотим порадовать болельщиков хорошей игрой.

– Тот факт, что вы в первом же матче после перерыва играете с таким серьезным соперником – это скорее плюс или нет?

– Можно рассуждать на эту тему бесконечно или говорить после игры. Я же не вижу большой разницы.

– На сборах в качестве игрока, способного закрыть всю левую бровку, вы часто использовали Миланова, но сегодня с первых минут выйдет Щенников. Почему он?

– Он лучше всех готов физически.

– Насколько готов Оланаре, насчет которого были сомнения?

– Да, он перенес тяжелую травму. Но, думаю, на данный момент его готовность является если не оптимальной, но близкой.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"