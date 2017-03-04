Виктор Гончаренко: "Егоров не давал играть в футбол"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что до удаления команда очень хорошо действовала в обороне. Также Гончаренко остался недоволен работой главного арбитра встречи Александра Егорова.
- После удаления Вернблума все мысли были о ничьей?
- Нет, конечно. Но минус один игрок, тяжелое поле - выходить в атаку было трудно.
- Первый тайм обе команды образцово сыграли в обороне. А что не хватило ЦСКА в атаке?
- Я бы даже сказал, что не первый тайм, а до удаления. Не могу сказать, что чего-то не хватило - в первом тайме у нас были предпосылки для голов, во втором после удаления игра перешла уже в более спокойное русло.
- Для вас эта ничья - нормальный результат?
- Нам нельзя критиковать судей. Но мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", и там был футбол. А тут каждое касание свистится. То же самое касается и удаления Вернблума.
- То есть есть претензии к судейству?
- Претензии заключаются в том, что зрители пришли посмотреть футбол. А судья не давал играть в футбол.
Уралмашевец
Вернблума, выходит, зря удалили? Да, Гончаренко уже начал тупить...
19:51
Свинству Бой!
лятун ганчаренка похоже уже нюхнул.
19:46
Pablo_75
Забавно, вроде считается, что наш чемпионат грубый, судьи свистят мало, а когда попадаем на ЧМ/ЧЕ, получаем кучу карточек. А тут наоборот - проиграли Уэльсу, потому что мы мягкие, а наши судьи свистят много...
19:45
Новоуепинни
Тренеры в ЦСКА - это клинический случай, один другого ржачнее ))
19:29
Krotyra
Судья Егоров один из самых слабых в нашем чемпе...но почему то получает назначения довольно часто. Когда он судил кубок россии между царской командой и Армейцами Москвы и дал 2 пеналя в ворота ЦСКА, я не мог разобрать данные эпизоды, т.к. он их закрывал свои пивным брюхом. Судья НИ О ЧЕМ. Судейство сегодня!!! особо ни на что не повлияло, но бороться и играть он не давал, так как девочки в синих юбочках падали от любого столкновения.
19:24
Juyken
Согласен с коачем, разница в еврокубках и рфпл заметна, но тут ничего не поделать, квалификация судей не позволяет, не способны увидеть где фол, а где борьба.
19:20
avu1956
Вы чё не поняли? Прочитано по бумажке, что Гинер написал.
19:14
Тополь-М
Ниже отписавшимся дебилам рекомендуется еще раз прочитать слова Ганчаренко. Он ни слова не сказал про то, что судья засуживал ЦСКА. Он сказал, что судья своими свистками мешал играть и бороться. Чувствуете разницу, неадекваты?
19:13
Красно синий
Тормоза,успокойтесь. Начали тут Гончаренко обсуждать....Он всё по делу сказал.Наши арбитры не дают играть в футбол и бороться. Потому как сами малость неумехи туповатые. А далее на ЧМ и ЧЕ мужики из колхозных сборных Уэльса тупо разрывают нас по скорости и в борьбе,а наши девочки стоят и смотрят когда судейка свистнит. Гончаренко не говорит,что судьи нам не дали победить.Он говорит,что судьи не дают бороться и нормально играть. Им необходимо делать обязательный просмотр матчей чемпионата Англии для анализа поведения арбитров.
19:12
krabovyj
А-а-а Гончаренко - это кто ?
19:05
П_о_в_а_р
Бгг.))
19:04
sv55
молодой, да ранний - ничего толком не сумев показать на поле, ринулся ва-банк - обсуждать работу судей, которая на мой взгляд, сегодня была отличной... что бы Гончаренко сказал, если бы был такой же беспредел судейский, как в матче бомжатни со Спартаком в Питере?
19:01
NRG
Нормально отсудил,к судейству притензий больших нет!Были ошибки,но незначительные,на исход матча никак не сказавшиеся!
18:59
pushgun
Вооот в чем дело то! Почему ЦСКА не выиграл! Не потому, что за весь матч в створ не попали, а потому, что Егоров часто свистел))))) Да если бы он свистел все, что было то Головин тоже бы вторую желтую получил, он её за матч минимум три раза заслужил. А Вернблум не на 70-й вторую желтую получил, а гораздо раньше. Не очень хорошее начало для Гончаренко при плохой игре на судью пенять, при том, что судья против цска ничего лишнего не свистнул.
18:59
spetrov
passerby, тебе напомнить слова "Судейство было против московского "Спартака" в гостевом матче чемпионата России по футболу с санкт-петербургским "Зенитом" или сам поиском найдешь? Коль память девичья.
18:58
passerby
Каррера далеко не великий тренер, но у него есть чему поучиться - не трогать судей, задача тренера делать игру команды лучше, а не обсуждать работу судей...
18:56
spetrov
rashlim, за что же он там желтую заслужил, интересно?
18:55
spetrov
Мне, честно говоря, не показалось, что свистел совсем уж по любому поводу.
18:55
Братчанин
Гончаренко уже звезду поймал.... Как же быстро деньги меняют людей....
18:55
Komendant1
Вроде ЦСКА - солидная команда, а играть в 7 защитников, просто позор. И еще хотят, чтобы болельщики ходили на стадион.
18:53
Ю.Ю.
Похоже Каррера остался в одиночестве...
18:52
rashlim
Ты скажи спасибо, что Егоров Головина еще раньше не удалил. Там, конечно, провокация, но желтую он заслужил.
18:51
King's Bounty IIII
плохое начало...
18:50
Крым наш!
По делу удалил.
18:48
ddddd
весь матч сидели в окопе...гАнчеренко проснись
18:48
ddddd
Ты не бредишь???
18:47
баламошка
Против Зенита не получилось судью купить - и раздался писк.
18:46
Пиитерец
Точно, если Вернблюм ногу не оторвал, то фол нищитовый!
18:45