Виктор Гончаренко: "Егоров не давал играть в футбол"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что до удаления команда очень хорошо действовала в обороне. Также Гончаренко остался недоволен работой главного арбитра встречи Александра Егорова.

- После удаления Вернблума все мысли были о ничьей?

- Нет, конечно. Но минус один игрок, тяжелое поле - выходить в атаку было трудно.

- Первый тайм обе команды образцово сыграли в обороне. А что не хватило ЦСКА в атаке?

- Я бы даже сказал, что не первый тайм, а до удаления. Не могу сказать, что чего-то не хватило - в первом тайме у нас были предпосылки для голов, во втором после удаления игра перешла уже в более спокойное русло.

- Для вас эта ничья - нормальный результат?

- Нам нельзя критиковать судей. Но мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", и там был футбол. А тут каждое касание свистится. То же самое касается и удаления Вернблума.

- То есть есть претензии к судейству?

- Претензии заключаются в том, что зрители пришли посмотреть футбол. А судья не давал играть в футбол.