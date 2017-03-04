18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Егоров не давал играть в футбол"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что до удаления команда очень хорошо действовала в обороне. Также Гончаренко остался недоволен работой главного арбитра встречи Александра Егорова.

- После удаления Вернблума все мысли были о ничьей?

- Нет, конечно. Но минус один игрок, тяжелое поле - выходить в атаку было трудно.

- Первый тайм обе команды образцово сыграли в обороне. А что не хватило ЦСКА в атаке?

- Я бы даже сказал, что не первый тайм, а до удаления. Не могу сказать, что чего-то не хватило - в первом тайме у нас были предпосылки для голов, во втором после удаления игра перешла уже в более спокойное русло.

- Для вас эта ничья - нормальный результат?

- Нам нельзя критиковать судей. Но мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", и там был футбол. А тут каждое касание свистится. То же самое касается и удаления Вернблума.

- То есть есть претензии к судейству?

- Претензии заключаются в том, что зрители пришли посмотреть футбол. А судья не давал играть в футбол.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Уралмашевец

Вернблума, выходит, зря удалили? Да, Гончаренко уже начал тупить...

19:51

Свинству Бой!

лятун ганчаренка похоже уже нюхнул.

19:46

Pablo_75

Забавно, вроде считается, что наш чемпионат грубый, судьи свистят мало, а когда попадаем на ЧМ/ЧЕ, получаем кучу карточек. А тут наоборот - проиграли Уэльсу, потому что мы мягкие, а наши судьи свистят много...

19:45

Новоуепинни

Тренеры в ЦСКА - это клинический случай, один другого ржачнее ))

19:29

Krotyra

Судья Егоров один из самых слабых в нашем чемпе...но почему то получает назначения довольно часто. Когда он судил кубок россии между царской командой и Армейцами Москвы и дал 2 пеналя в ворота ЦСКА, я не мог разобрать данные эпизоды, т.к. он их закрывал свои пивным брюхом. Судья НИ О ЧЕМ. Судейство сегодня!!! особо ни на что не повлияло, но бороться и играть он не давал, так как девочки в синих юбочках падали от любого столкновения.

19:24

Juyken

Согласен с коачем, разница в еврокубках и рфпл заметна, но тут ничего не поделать, квалификация судей не позволяет, не способны увидеть где фол, а где борьба.

19:20

avu1956

Вы чё не поняли? Прочитано по бумажке, что Гинер написал.

19:14

Тополь-М

Ниже отписавшимся дебилам рекомендуется еще раз прочитать слова Ганчаренко. Он ни слова не сказал про то, что судья засуживал ЦСКА. Он сказал, что судья своими свистками мешал играть и бороться. Чувствуете разницу, неадекваты?

19:13

Красно синий

Тормоза,успокойтесь. Начали тут Гончаренко обсуждать....Он всё по делу сказал.Наши арбитры не дают играть в футбол и бороться. Потому как сами малость неумехи туповатые. А далее на ЧМ и ЧЕ мужики из колхозных сборных Уэльса тупо разрывают нас по скорости и в борьбе,а наши девочки стоят и смотрят когда судейка свистнит. Гончаренко не говорит,что судьи нам не дали победить.Он говорит,что судьи не дают бороться и нормально играть. Им необходимо делать обязательный просмотр матчей чемпионата Англии для анализа поведения арбитров.

19:12

krabovyj

А-а-а Гончаренко - это кто ?

19:05

П_о_в_а_р

Бгг.))

19:04

sv55

молодой, да ранний - ничего толком не сумев показать на поле, ринулся ва-банк - обсуждать работу судей, которая на мой взгляд, сегодня была отличной... что бы Гончаренко сказал, если бы был такой же беспредел судейский, как в матче бомжатни со Спартаком в Питере?

19:01

NRG

Нормально отсудил,к судейству притензий больших нет!Были ошибки,но незначительные,на исход матча никак не сказавшиеся!

18:59

pushgun

Вооот в чем дело то! Почему ЦСКА не выиграл! Не потому, что за весь матч в створ не попали, а потому, что Егоров часто свистел))))) Да если бы он свистел все, что было то Головин тоже бы вторую желтую получил, он её за матч минимум три раза заслужил. А Вернблум не на 70-й вторую желтую получил, а гораздо раньше. Не очень хорошее начало для Гончаренко при плохой игре на судью пенять, при том, что судья против цска ничего лишнего не свистнул.

18:59

spetrov

passerby, тебе напомнить слова "Судейство было против московского "Спартака" в гостевом матче чемпионата России по футболу с санкт-петербургским "Зенитом" или сам поиском найдешь? Коль память девичья.

18:58

passerby

Каррера далеко не великий тренер, но у него есть чему поучиться - не трогать судей, задача тренера делать игру команды лучше, а не обсуждать работу судей...

18:56

spetrov

rashlim, за что же он там желтую заслужил, интересно?

18:55

spetrov

Мне, честно говоря, не показалось, что свистел совсем уж по любому поводу.

18:55

Братчанин

Гончаренко уже звезду поймал.... Как же быстро деньги меняют людей....

18:55

Komendant1

Вроде ЦСКА - солидная команда, а играть в 7 защитников, просто позор. И еще хотят, чтобы болельщики ходили на стадион.

18:53

Ю.Ю.

Похоже Каррера остался в одиночестве...

18:52

rashlim

Ты скажи спасибо, что Егоров Головина еще раньше не удалил. Там, конечно, провокация, но желтую он заслужил.

18:51

King's Bounty IIII

плохое начало...

18:50

Крым наш!

По делу удалил.

18:48

ddddd

весь матч сидели в окопе...гАнчеренко проснись

18:48

ddddd

Ты не бредишь???

18:47

баламошка

Против Зенита не получилось судью купить - и раздался писк.

18:46

Пиитерец

Точно, если Вернблюм ногу не оторвал, то фол нищитовый!

18:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ