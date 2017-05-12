Виктор Гончаренко: "ЦСКА надо думать, как обыграть "Рубин", а не смотреть на "Зенит"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что состояние здоровья нападающего Федора Чалова не вызывает опасений. Форвард был заменен на 63-й минуте игры. В этой встрече он оформил дубль, а также заработал пенальти, который реализовал Бибрас Натхо.

- Чалов по ходу второго тайма ушел в подтрибунное помещение. Что с ним? - вопрос Гончаренко.

- Ничего серьезного не случилось. К следующей игре он будет готов.

- Как оцениваете игру Челова в целом? Оба мяча он забил в касание. Это игрок касания?

- В штрафной площади очень часто больше одного касания и не дают сделать. Сложно оценивать вместе с тем молодого игрока в отрыве от команды. Он правильно располагается, исходя из того, как мы атакуем.

- Чалов в интервью, опубликованном в программке к матчу, сказал, что у него есть предчувствие: "Зенит" может оступиться. Что думаете о ситуации в борьбе за путевку в Лигу чемпионов?

("Интервью с Чаловым готовилось еще до игры "Зенита" с "Тереком", так что предчувствие его не обмануло", - уточнил глава армейской пресс-службы Сергей Аксенов).

- По большому счету, если мы выигрываем, то обращать внимание на "Зенит" не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Нам надо думать, как обыграть "Рубин", а не смотреть на "Зенит". (Александр ПРОСВЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"