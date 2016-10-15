Виктор Булатов: "Спартак" не должен страдать из-за потери Промеса"

Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов выразил мнение, что красно-белые сыграют вничью в матче 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". По его словам, на данный момент ростовчане являются достойным соперником.

- Матч между "Спартаком и "Ростовом" станет игрой равных соперников, - начал Булатов. - Промес - лидер команды, поэтому такая потеря весьма масштабна, тем более перед предстоящей встречей. В настоящее время у красно-белых нет равноценной замены Квинси. Массимо Каррера разберется в сложившийся ситуации: у него есть Зобнин, Ананидзе. "Спартак" - классная команда, и она не должна страдать из-за потери одного, пусть даже и такого талантливого футболиста.

"Ростов" сегодня - достойный соперник. Некоторые игроки клуба вошли в состав сборной России. Хоть Джанаев и неудачно дебютировал, в своей команде, думаю, такого результата не повторится, ведь "Ростов" - его стихия. Скорее всего, матч будет сыгран вничью, точного счета предсказать не возьмусь. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"